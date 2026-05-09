3° Forum Energia, Allasia(FOS): “L’IA sta trasformando progettazione, manutenzione e servizi nel settore”

“L’intelligenza artificiale può influire in modo concreto nel settore dell’energia, che è un ambito molto complesso e strategico. Le sue applicazioni sono numerose e hanno un impatto significativo lungo tutta la filiera”.

Lo ha dichiarato Giorgio Allasia, sottolineando come l’IA stia diventando uno strumento sempre più centrale in diversi ambiti operativi.

“Si va dall’ingegneria alle operations sul campo, dalla manutenzione degli impianti all’analisi dei dati, fino ai servizi destinati ai clienti. Gli ambiti di applicazione sono davvero molteplici”.

Allasia ha evidenziato in particolare il ruolo dell’IA nella progettazione degli impianti energetici.

“Un’area molto interessante è quella dell’ingegneria, dove si parte da un patrimonio di conoscenze costruito negli anni per realizzare sistemi complessi come centrali energetiche e reti di distribuzione. L’intelligenza artificiale può aiutare a recuperare e sintetizzare queste informazioni, confrontarle con le normative e supportare i progettisti con strumenti avanzati”.

Secondo Allasia, questo approccio può contribuire a rendere più rapido ed efficiente lo sviluppo di nuove infrastrutture energetiche.

“Oggi il mercato richiede velocità e capacità di accelerare i processi di progettazione per la realizzazione di nuove centrali. L’IA può avere un impatto importante proprio in questa direzione, supportando la progettazione e rispondendo a un bisogno crescente di nuovi sistemi di produzione energetica”.

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