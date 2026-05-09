3° Forum Energia, Mariani (TXT): “L’AI può ottimizzare i consumi energetici industriali, ma servono investimenti e supporto pubblico”

“L’applicazione più concreta dell’intelligenza artificiale nel settore energetico riguarda oggi soprattutto l’ambito industriale”.

Lo ha spiegato Mirko Junior Mariani (TXT Industrial), sottolineando come l’AI stia iniziando a trasformare in modo significativo la gestione dei consumi nelle industrie energivore.

“Le imprese industriali più energivore possono già oggi utilizzare l’intelligenza artificiale per prevedere i consumi energetici e ottimizzare i processi produttivi, riducendo gli sprechi e migliorando l’efficienza complessiva”.

Mariani ha evidenziato come questi strumenti siano relativamente recenti e solo ora pienamente applicabili su larga scala.

“Fino a poco tempo fa non era possibile raggiungere questo livello di ottimizzazione perché mancavano gli strumenti tecnologici adeguati. Oggi, invece, le aziende stanno iniziando a investire in modo crescente nell’intelligenza artificiale”.

Secondo Mariani, però, il percorso di adozione richiede un sostegno più strutturato.

“Sarebbe importante che anche le istituzioni pubbliche accompagnassero questo processo, incentivando gli investimenti. Il ritorno economico deve essere significativo e il settore industriale va sostenuto, anche perché parliamo di un ambito strategico per la sicurezza nazionale”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.