3° Forum Energia, Caviglia (Hwg Sababa): "Nel settore pesano infrastrutture obsolete e vulnerabilità informatica”

“Le principali minacce che oggi possono ostacolare il settore dell’energia sono soprattutto legate alla sicurezza informatica e tecnologica”. Lo ha dichiarato Riccardo Caviglia, evidenziando come molte infrastrutture energetiche siano ancora caratterizzate da sistemi datati e vulnerabili.

“Molte reti utilizzano tecnologie obsolete e, se a questo si aggiunge il fattore umano, come errori di configurazione o pratiche di sicurezza insufficienti, il rischio aumenta in maniera significativa”.

Caviglia ha poi citato un recente episodio che ha colpito la rete energetica polacca, spiegando come una configurazione errata abbia favorito un attacco informatico.

“Uno degli ultimi casi più rilevanti ha riguardato la rete della Polonia. Un dispositivo fondamentale per collegare un impianto fotovoltaico alla rete elettrica è stato compromesso a causa di impostazioni di sicurezza inadeguate. In pratica venivano ancora utilizzate password di default molto semplici, che hanno consentito agli attaccanti di accedere al sistema e disconnettere una parte significativa dell’energia prodotta”.

Secondo Caviglia, episodi di questo tipo dimostrano quanto sia necessario investire non solo nell’innovazione tecnologica, ma anche nella cultura della cybersicurezza applicata al comparto energetico.