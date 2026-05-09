3° Forum Energia, Caviglia (Hwg Sababa): "Nel settore pesano infrastrutture obsolete e vulnerabilità informatica”
di Luca Pandimiglio
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"Molte infrastrutture energetiche sono ancora caratterizzate da sistemi datati e vulnerabili"
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