3° Forum Energia, Brunori (RINA): "La transizione energetica apre nuovi spazi di crescita tecnologica, industriale e internazionale"

In un contesto energetico globale sempre più dinamico e segnato da forti tensioni geopolitiche, per Leonardo Brunori, Energy Executive vice President RINA, le opportunità superano nettamente i rischi. La transizione energetica, infatti, sta aprendo nuovi spazi di crescita tecnologica, industriale e internazionale, richiedendo competenze avanzate e una capacità sempre maggiore di collaborazione tra imprese, università e centri di ricerca.





Secondo quanto emerso nel dibattito, il settore dell’energia vive oggi una fase di “piena effervescenza”, che coinvolge molteplici ambiti strategici: dalla cattura della CO2 all’idrogeno, dai progetti di energia rinnovabile all’offshore, fino allo sviluppo di sistemi di stoccaggio strategico. In questo scenario, realtà come RINA possono mettere in campo competenze trasversali a supporto dello sviluppo delle nuove tecnologie e della realizzazione di progetti complessi sia in Italia sia all’estero.





La crescita del settore passa anche attraverso la creazione di ecosistemi aperti e collaborativi. Diventa quindi fondamentale partecipare a partnership e consorzi con clienti, produttori di tecnologia, università e centri di ricerca, con l’obiettivo di accelerare l’innovazione e sviluppare nuove competenze professionali.





Non mancano tuttavia le sfide. Il quadro geopolitico internazionale impone attenzione agli aspetti legati alla sicurezza energetica, alla resilienza delle infrastrutture e alla capacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti. In questo contesto, la capacità di reagire con flessibilità, mantenendo sostenibilità economica e attenzione alle persone, rappresenta un elemento chiave per restare competitivi.





Per RINA, dunque, la transizione energetica non rappresenta soltanto una fase di trasformazione, ma soprattutto un’occasione per consolidare il proprio ruolo nello sviluppo delle tecnologie del futuro e nei grandi progetti internazionali legati all’energia.

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