25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne: le iniziative della Regione Liguria

di Redazione

Il programma della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Telenord dedica uno spazio alle iniziative promosse da Regione Liguria per il 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. In studio Gabriella Grasso, presidente del Centro per non subire violenza.

In collegamento interviene Simona Ferro, assessore alle Pari Opportunità di Regione Liguria, per illustrare le azioni messe in campo sul territorio. In collegamento inoltre la preziosa testimonianza di Maila Micheli, che offre un contributo umano e diretto sul tema.

