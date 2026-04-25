25 aprile, Salis: "Orgogliosa ogni giorno di essere la sindaca di Genova. Molto soddisfatti del Festival EraOra"

La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha commentato le celebrazioni legate al Festa della Liberazione sottolineando il valore identitario e culturale delle iniziative che stanno coinvolgendo la città.

“Sono orgogliosa tutti i giorni di essere sindaca di Genova – ha dichiarato – oggi celebriamo un momento identitario di questa città che ha cambiato la storia non solo locale ma anche, in parte, nazionale. È un orgoglio storico e nazionale per Genova, e vivo un’emozione incredibile: vedo una città in festa”.

La prima cittadina ha evidenziato anche la grande partecipazione registrata agli eventi inseriti nel programma “EraOra”, che ha animato la città con iniziative diffuse e rivolte a pubblici diversi. “Siamo molto soddisfatti – ha spiegato – ogni manifestazione e ogni evento ha avuto la massima partecipazione. La città ha risposto molto bene a un programma che non è ancora finito, con proposte molto diverse tra loro”.

L’obiettivo, ha aggiunto Salis, è stato quello di costruire un’offerta culturale inclusiva, capace di parlare a generazioni differenti: “Si rivolgevano e si proponevano a diverse fasce di età, che è un po’ anche il senso di un festival della Liberazione: portare avanti i valori della Resistenza e saperli raccontare a persone di età diverse”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.