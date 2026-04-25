25 aprile, Salis: "Orgogliosa ogni giorno di essere la sindaca di Genova. Molto soddisfatti del Festival EraOra"
di Luca Pandimiglio
"È un orgoglio storico e nazionale per Genova, e vivo un’emozione incredibile: vedo una città in festa”
La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha commentato le celebrazioni legate al Festa della Liberazione sottolineando il valore identitario e culturale delle iniziative che stanno coinvolgendo la città.
“Sono orgogliosa tutti i giorni di essere sindaca di Genova – ha dichiarato – oggi celebriamo un momento identitario di questa città che ha cambiato la storia non solo locale ma anche, in parte, nazionale. È un orgoglio storico e nazionale per Genova, e vivo un’emozione incredibile: vedo una città in festa”.
La prima cittadina ha evidenziato anche la grande partecipazione registrata agli eventi inseriti nel programma “EraOra”, che ha animato la città con iniziative diffuse e rivolte a pubblici diversi. “Siamo molto soddisfatti – ha spiegato – ogni manifestazione e ogni evento ha avuto la massima partecipazione. La città ha risposto molto bene a un programma che non è ancora finito, con proposte molto diverse tra loro”.
L’obiettivo, ha aggiunto Salis, è stato quello di costruire un’offerta culturale inclusiva, capace di parlare a generazioni differenti: “Si rivolgevano e si proponevano a diverse fasce di età, che è un po’ anche il senso di un festival della Liberazione: portare avanti i valori della Resistenza e saperli raccontare a persone di età diverse”.
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