2025: le rinnovabili superano il carbone per la prima volta nella storia

Nel primo semestre del 2025, le fonti rinnovabili hanno generato più elettricità del carbone a livello globale, segnando un traguardo storico nella transizione energetica. Lo rivela il think tank Ember, sottolineando il ruolo chiave di solare ed eolico, che hanno coperto tutta la nuova domanda mondiale di energia.

La produzione da solare è cresciuta del 31%, quella eolica del 7,7%, permettendo alle rinnovabili di raggiungere 5.072 TWh, superando i 4.896 TWh del carbone. Le fonti pulite hanno così conquistato oltre un terzo della produzione globale, riducendo anche le emissioni di CO₂ del settore elettrico.

Le performance migliori arrivano da Cina e India, che hanno installato record di capacità solare e ridotto l’uso dei fossili. Al contrario, Stati Uniti ed Europa hanno visto un temporaneo aumento del carbone e del gas, legato a una minore produzione da altre fonti rinnovabili e a condizioni climatiche sfavorevoli.

Secondo Ember, il sorpasso è un punto di svolta: «Il solare sta guidando il sistema elettrico globale. Ma per rendere questo cambiamento permanente, servono infrastrutture e investimenti stabili», avverte Sonia Dunlop, CEO del Global Solar Council.

