11 settembre 24 anni dopo, lo storico Fasce a Telenord: "Cambiato il ruolo dell'America nel mondo"

24 anni fa, l'attacco alle Torri Gemelle segnò la storia dell'America e non solo. Secondo Ferdinando Fasce, già professore ordinario di Storia Contemporanea nell’Università di Genova e di Storia Americana nell’Università di Bologna, "Quel fatto ha cambiato il ruolo dell'America nel mondo e ha confutato la teoria della 'fine della storia'".

Dall'11 settembre a Trump? "Un percorso non lineare - dice a Telenord lo studioso genovese - ma coerente con il cambiamento dell'America nel modo di percepire se stessa".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.