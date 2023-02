Zoagli, trovate carcasse di animali in un appartamento: denunciata la donna che l'aveva preso in affitto

I carabinieri della compagnia di Chiavari hanno rintracciato la donna da alcuni giorni aveva lasciato un appartamento in affitto a Zoagli al cui interno sono stati rinvenuti cinque cani e due gatti morti. Erano stati i vicini della abitazione sita in via Aurelia ad avvisare i vigili del fuoco per i miasmi provenienti dalla interno dell'alloggio quindi la macabra scoperta dei corpi senza vita di due cani di grossa taglia, tre più piccoli e due gatti. I carabinieri hanno avviato subito le ricerche dell'inquilina, una donna di 42 anni con una particolare situazione famigliare. I carabinieri contestano alla donna il reato di abbandono di animali domestici mentre l'autopsia sugli animali, prevista in un primo momento, non sarà effettuata in quanto impossibile risalire alle cause della morte per lo stato di decomposizione dei corpi dei cinque cani e dei due gatti