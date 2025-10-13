ZLS e Zona Franca Doganale: a Genova il convegno Spediporto su logistica e attrazione investimenti
Strumenti chiave per rendere Genova più attrattiva per gli investitori attraverso semplificazioni normative e vantaggi fiscali.
Nell’ambito della Genoa Shipping Week 2025, Spediporto organizza il convegno “Think Logistics, Think Spediporto” mercoledì 15 ottobre alle ore 16 presso la Sala Aliseo del Centro Congressi del Porto Antico.
Al centro dell’incontro il potenziale strategico della Zona Logistica Semplificata (ZLS) e della Zona Franca Doganale interclusa (ZFD), strumenti chiave per rendere Genova più attrattiva per gli investitori attraverso semplificazioni normative e vantaggi fiscali.
A rafforzare il ruolo della ZLS Porto e Retroporto di Genova anche il recente riconoscimento di “altamente raccomandata” nel Global Free Zones of the Year Awards 2025 della testata fDi Intelligence (Financial Times).
Spediporto punta su un modello che integri logistica, tecnologia e manifattura. Tra i relatori: Giampaolo Botta (Spediporto), Maurizio D’Amico (MIT), Jacopo Riccardi (Regione Liguria), Laura Ghio (AdSP Mar Ligure Occidentale), Federico Pepè (Agenzia Dogane), Cinzia Caviglione (Città Metropolitana), Massimiliano Giglio (Assagenti) ed Edoardo Allegretti (Spedigiovani).
