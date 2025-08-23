Zignago, partiti i lavori per la sicurezza della strada tra Vezzanelli e Colle Fiorito

ZIGNAGO (SP) – È stato aperto oggi, in occasione della Festa della Cultura Contadina, il cantiere per la messa in sicurezza della strada comunale che collega Vezzanelli a Colle Fiorito. Un intervento atteso da anni dagli abitanti e dalle imprese locali, che consentirà di migliorare viabilità e collegamenti strategici tra Liguria e Toscana.

Finanziamento – L’opera è sostenuta da un investimento di circa 800mila euro provenienti dal Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027. I lavori prevedono la manutenzione straordinaria della sede stradale e la realizzazione delle cunette di scolo, con tempi stimati in 120 giorni e conclusione prevista per l’inizio del 2026.

Regione – “Con l’avvio di questo cantiere diamo il via a un intervento molto atteso dal territorio – ha commentato l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone –. Grazie a questi lavori la strada verrà rimessa a nuovo e resa più sicura e fruibile. Gli investimenti per la viabilità e la messa in sicurezza sono una priorità per la Regione e, soprattutto nell’entroterra, strategici per cittadini e imprese”.

Comune – Soddisfatto anche il sindaco di Zignago, Simone Sivori: “Quella di oggi è una giornata importante perché, grazie al finanziamento regionale da 800mila euro, interveniamo su una strada fondamentale. Permette di raggiungere l’Alta Via dei Monti Liguri, i terreni agricoli e diverse attività commerciali, oltre a connettere la Liguria alla Toscana. È bello che ciò avvenga durante la Festa della Cultura Contadina, un evento molto sentito dalla nostra comunità”.

Territorio – L’opera è vista come un tassello essenziale per garantire la sicurezza stradale, migliorare la mobilità locale e sostenere la vitalità economica di un’area che vive di agricoltura, turismo e piccole imprese.

