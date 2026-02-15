Sanremo: ciclabile riaperta alle auto e vietata alle bici durante il Festival, cicloamatori sul piede di guerra

Durante la settimana del Festival di Sanremo la viabilità cittadina cambia volto. Tra le misure predisposte dal Comune di Sanremo c’è anche la temporanea riconversione di un tratto della Ciclovia Tirrenica dal 23 al 28 febbraio 2026 resterà chiuso a biciclette e pedoni dalle 14 alle 2 di notte per consentire il passaggio di navette elettriche, taxi e NCC autorizzati.





L’amministrazione presenta l’iniziativa come intervento straordinario per gestire i picchi di traffico legati alla manifestazione. L’idea è quella di creare un corridoio parallelo alla viabilità ordinaria, così da fluidificare gli accessi al centro e ridurre le code nelle ore serali.





Come funzionerà il servizio - Il piano prevede due direttrici lungo la pista ciclopedonale.

Sul versante di levante le navette collegheranno l’area dell’ex passaggio a livello di Arma di Taggia fino alla zona del Morgana, con fermate intermedie a Bussana, all’uscita della galleria Tre Ponti e a La Brezza.

Da ponente, invece, il collegamento unirà Pian di Poma con l’ex stazione ferroviaria di piazza Cesare Battisti.





Saranno sei i mezzi attivi (quattro a ponente e due a levante), con percorrenze stimate tra i 10 e i 12 minuti, più tre navette pronte a entrare in servizio nei momenti di maggiore afflusso. L’accesso sarà regolato: i taxi e gli NCC ammessi dovranno procedere a velocità contenuta dietro le navette.





Il parcheggio giornaliero costerà 20 euro e includerà un braccialetto per utilizzare il servizio. Prevista anche una web app per individuare i posti auto disponibili e circa settanta operatori lungo il tracciato per fornire assistenza.





Le perplessità del mondo ciclistico - La scelta, però, non è stata accolta con entusiasmo da tutti. La FIAB Riviera dei Fiori ha espresso contrarietà, sostenendo che un’infrastruttura nata per la mobilità dolce non dovrebbe essere impiegata come soluzione tampone per il traffico automobilistico, neppure in occasione di eventi straordinari. Tanto più che da mesi la ciclabile è interrotta da Riva Ligure ad Arma di Taggia: alla cronica interruzione legata al parcheggio in corso di realizzazione nei pressi dell'ex stazione FS, si aggiunge la deviazione sull'Aurelia dovuta alla demolizione e al rifacimento del ponte sul torrente Argentina. Il tutto mentre a Levante si lavora per il tratto Andora-Cervo e per la realizzazione della sospirata 'Incompiuta', che porterebbe ad oltre 50 i km di percorso protetto per le bici.





Secondo l’associazione, l’utilizzo della ciclabile in Sanremo come asse per mezzi motorizzati rischia di compromettere la percezione di sicurezza e di minare la fiducia degli utenti abituali. Viene inoltre chiesto se siano stati definiti criteri tecnici chiari: controlli strutturali, limiti di peso, monitoraggio della sicurezza e percorsi alternativi protetti per chi si sposta in bici.





Dubbi rilanciati anche da Bikeitalia, che invita a valutare con trasparenza costi, benefici e possibili conseguenze a lungo termine.





Il tema è sensibile perché la Ciclabile della Riviera dei Fiori rappresenta un simbolo della mobilità sostenibile ligure e nel 2025 ha ricevuto l’Italian Green Road Award come miglior ciclovia italiana.





Evento straordinario o precedente? - Dal Comune si ribadisce che la misura avrà carattere limitato e sarà oggetto di verifica al termine della manifestazione. Ma tra i cittadini resta aperto il confronto: l’esigenza di gestire un grande evento può giustificare la temporanea trasformazione di uno spazio dedicato a pedoni e ciclisti? E tale verifica non sembra aprire la strada a una ripetibilità della decisione? La risposta, come spesso accade a Sanremo durante il Festival, divide la città quasi quanto la classifica del Festival.

