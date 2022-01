Zignago, cacciatore inciampa e si spara. E' gravissimo

di Redazione

L'uomo è stato poi condotto con l'elisoccorso in codice rosso presso la Shock Room dell'ospedale S. Andrea

Tragica battuta di caccia oggi a Zignago in provincia di Spezia. Un cacciatore versa in condizioni critiche dopo che nel pomeriggio, durante una battuta di caccia al cinghiale è inciampato in località Case Paretto e si è sparato.

Sul posto sono intervenuti l'automedica con medico ed infermiere a bordo e la pubblica assistenza di Zignago. Le condizioni dell'uomo sono apparse critiche per cui il paziente è stato accompagnato dal personale sanitario in codice rosso presso il campo sportivo di Pieve Zignago dove ad attenderli si trovava l'elisoccorso con a bordo medico e infermiere.

Il paziente è stato poi condotto con l'elisoccorso in codice rosso presso la Shock Room dell'ospedale S. Andrea e sottoposto a intervento chirurgico