Sanremo, cacciatore di 82 anni muore durante una battuta di caccia al cinghiale

di Marco Innocenti

I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell'incidente. Sul posto anche l'elisoccorso e i vigili del fuoco ma per l'uomo non c'era più nulla da fare

Mercoledì 01 Dicembre 2021