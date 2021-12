Forte Ratti, si sente male mentre va a caccia: soccorso con l'elicottero

di Edoardo Cozza

I vigili del fuoco hanno trasportato l'uomo al policlinico San Martino: le sue condizioni sembrano essere particolarmente gravi. È in codice rosso

Un malore improvviso, poi i soccorsi con l'elicottero per salvargli la vita: protagonista dell'accaduto un cacciatore, impegnato in mattinata in una battuta di caccia in località Forte Ratti, nella zona della Valbisagno.

L'uomo si è accasciato a terra improvvisamente, cadendo in maniera abbastanza rovinosa: i compagni hanno dato l'allarme, chiamando i soccorsi affinché potessero intervenire.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco per permettere i soccorsi al cacciatore: il terreno impervio e la necessità di agire in fretta hanno suggerito l'utilizzo dell'elicottero, con il quale l'uomo è stato urgentemente portato al policlinico San Martino di Genova dopo essere stato issato su una barella. Le sue condizioni sembrano essere particolarmente gravi: per lui il ricovero con il codice rosso.