Zena Ridens torna al Carlo Felice: risate e solidarietà per Gaslini e AIRC

Una serata di comicità per sostenere la ricerca e la cura dei bambini: torna “Zena Ridens” al Teatro Carlo Felice di Genova, evento benefico che unisce spettacolo e solidarietà. I fondi raccolti saranno destinati alla Fondazione AIRC e alla Fondazione Gaslini insieme ETS.

Evento – Dopo il successo dello scorso anno, quando la raccolta fondi contribuì all’acquisto di una risonanza magnetica innovativa, l’iniziativa si ripete con l’obiettivo di finanziare nuove tecnologie. In programma uno spettacolo con i principali comici liguri e ospiti nazionali, per una serata all’insegna della partecipazione.

Ricordo – L’evento nasce nel nome di Giacomo De Martini, figura molto amata, scomparsa nel 2023. “Questo comitato nasce per ricordare un amico che ha sempre avuto tempo per gli altri”, spiega Gianluca Farina organizzatore spettacolo Zena Ridens comitato Jack per mille. Un’eredità che oggi si traduce in iniziative concrete a favore della collettività.

Progetti – Grazie ai fondi raccolti, il Gaslini punta all’acquisto di un ecografo portatile di alta fascia. “Vogliamo portare la diagnostica direttamente al letto del bambino, in un ambiente più rassicurante”, spiega la primaria di radiologia del Gaslini Beatrice Damasio. Una tecnologia che migliora qualità e tempestività delle cure.

Risultati – La precedente raccolta ha già dato frutti concreti: una risonanza magnetica “ambientale”, progettata per ridurre l’ansia nei piccoli pazienti. “Abbiamo creato un vero e proprio cinema in risonanza”, racconta Damasio. Un approccio che ha aumentato la collaborazione dei bambini durante gli esami.

Testimonianza – Tra i casi più significativi, quello di una bambina molto piccola sottoposta a un esame delicato senza sedazione: “Ha scelto un film e ha affrontato tutto con serenità”. Un risultato che ha evitato rischi e confermato l’efficacia del progetto.

Ricerca – Parte dei fondi sosterrà anche borse di studio AIRC per giovani ricercatori. “Ogni euro raccolto viene assegnato tramite selezioni rigorose e trasparenti”, sottolinea Lorenzo Anselmi Presidente Comitato Liguria di Fondazione AIRC dalla fondazione, evidenziando l’impatto diretto sul territorio.

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