Sampierdarena, tre cori, una sola voce: musica e memoria per il 25 aprile
di Anna Li Vigni
Una tradizione che va avanti dai primi anni del duemila: Mille Lire Ghost Choir, Coro Popolare del Carmine e Coro del Baghdad Cafè
Un’unica voce collettiva per celebrare la libertà: è questo lo spirito che anima l’incontro annuale dei tre cori diretti dal maestro Andrea Porta: il Mille Lire Ghost Choir, il Coro Popolare del Carmine e il Coro del Baghdad Cafè che anche quest’anno si sono riuniti per festeggiare la Festa della Liberazione.
Una tradizione che va avanti dai primi anni del duemila e che, nel tempo, è diventata un appuntamento fisso: quasi vent’anni di ritrovi in cui la musica si intreccia alla memoria storica. Per l’occasione, i tre cori, circa settanta partecipanti complessivi, hanno preparato un repertorio interamente dedicato alla Resistenza, con arrangiamenti originali curati dal direttore stesso dopo oltre un mese e mezzo di prove.
Mille Lire Ghost Choir, il Coro Popolare del Carmine e il Coro del Baghdad Cafè, realtà diverse per storia e dimensioni ma unite dalla stessa passione civile e musicale. Insieme, hanno dato vita a un’unica formazione capace di riempire la piazza con energia e partecipazione.
Tra i brani eseguiti, non poteva mancare Bella Ciao, simbolo universale della lotta partigiana, insieme a “Ribelli della Montagna” e “Bersaglieri a Cento Penne”, canti nati nell’Appennino ligure tra il 1944 e il 1945. Accanto a questi, trova spazio anche un momento più intimo e poetico con “La Madre del Partigiano”, testo di Gianni Rodari musicato per l’occasione.
Non solo tradizione italiana: il repertorio si apre anche a riflessioni più ampie con “Il Disertore”, brano scritto da Boris Vian e tradotto in italiano da Ivano Fossati. Una canzone contro tutte le guerre, scelta per sottolineare quanto il messaggio del 25 aprile resti attuale.
Nei giorni precedenti, i cori hanno portato queste canzoni tra le strade e le piazze di Genova, con un concerto itinerante che ha coinvolto cittadini e passanti, trasformando la città in un grande palcoscenico condiviso.
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