Vinicoli, il vino naturale anima i vicoli di Genova: degustazioni, tour e cene diffuse

Il vino torna protagonista nel centro storico di Genova con “Vinicoli”, la rassegna dedicata al vino naturale giunta alla nona edizione. Un’intera settimana di eventi tra degustazioni, cene e tour che raccontano il territorio attraverso i suoi sapori.

Format – L’edizione 2026 si è distinta per una formula ampliata, con appuntamenti distribuiti su più giorni. L’inaugurazione ha coinvolto anche il Levante ligure, segnando l’intenzione di allargare il progetto oltre i confini cittadini.

Novità – Tra le iniziative più apprezzate, le degustazioni al buio: un’esperienza guidata da sommelier in cui i partecipanti assaggiano vini senza conoscerne l’identità. “Un modo per mettersi in gioco e scoprire davvero cosa si beve”, spiega Alessandra Rouabhi presidente rete contatto Genova . L’ultimo calice, servito “alla cieca”, diventa una sfida per riconoscere caratteristiche e provenienza.

Vini naturali – Protagonisti assoluti sono i vini naturali, selezionati per la loro produzione senza additivi chimici. “È un vino che rispetta la terra: è l’uva che parla e racconta la sua storia”, sottolinea Rouabhi.

Locali – Circa venti i locali coinvolti tra centro storico e zone limitrofe. Ogni tappa propone abbinamenti con cantine diverse, tra cene e aperitivi. La prenotazione è consigliata, vista la capienza ridotta degli spazi.

Territorio – Accanto alle degustazioni, spazio anche alla scoperta della città. Tour guidati accompagnano i partecipanti tra vicoli e piazze, intrecciando storia, cultura e tradizione vitivinicola genovese.

Gran finale – La manifestazione si chiude con un percorso itinerante nel centro storico: sette calici in sette tappe, con partenza da Piazza San Lorenzo. Un’esperienza diffusa che unisce degustazione e socialità.

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