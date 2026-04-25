Franco Bagnasco in mostra a Rapallo: il pittore-farmacista raccontato tra opere e memoria

Una mostra per riscoprire l’opera e la figura di Franco Bagnasco, artista e farmacista rapallese, protagonista della scena figurativa ligure del Novecento. Al Castello sul Mare, l’esposizione raccoglie lavori e testimonianze che restituiscono il ritratto di un uomo profondamente legato all’arte.

Artista – Un percorso espositivo che mette in luce il valore culturale e artistico di Franco Bagnasco, considerato per anni un punto di riferimento nel Tigullio e nel Levante ligure. «È difficile parlare di mio padre», racconta il figlio Roberto Bagnasco, «ma è stato un artista importante». Nel corso della sua carriera, Bagnasco ha partecipato a numerose mostre, sia personali sia collettive, entrando in contatto con figure di rilievo della pittura contemporanea come Fontana, Casorati e Sironi.

Vita doppia – Pittore per vocazione, farmacista per professione, Bagnasco ha saputo conciliare due mondi diversi con energia e disciplina. La figlia, Gabriella Bagnasco lo ricorda così: «Era una forza della natura… io sono una 500, lui era una Ferrari». Di giorno in farmacia, tra lavoro e impegni quotidiani; la sera, invece, spazio alla pittura, spesso nelle ore notturne, lontano dalla luce del giorno.

Memoria – La mostra rappresenta anche un momento emotivo per la famiglia. «Gli farebbe tanto piacere vedere le sue opere esposte proprio davanti alla farmacia dove ha lavorato tutta la vita», sottolinea la figlia. Ricordi condivisi anche dal nipote Carlo Bagnasco, che rievoca l’infanzia trascorsa nello studio del nonno, tra tele, colori e silenzi creativi "Per me è molto emozionante".

Evento – L’esposizione, ospitata al Castello sul Mare di Rapallo, segna l’avvio di una nuova stagione culturale per la location. «Invito davvero a visitarla perché è molto emozionante», ha dichiarato la sindaca di Rapallo Elisabetta Ricci, evidenziando il valore dell’iniziativa nel panorama cittadino.

Prospettive – Dopo questa mostra, il calendario prevede nuovi appuntamenti, tra cui esposizioni dedicate al mare e iniziative curate da associazioni locali, a conferma della volontà di valorizzare il castello come polo culturale.

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