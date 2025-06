Yacht Club Tigullio: al Covo di Nord Est cena di gala a favore della Band degli Orsi

Per il quarto anno consecutivo si rinnova l’appuntamento tra la Band degli Orsi, storica onlus genovese che da oltre vent’anni sostiene le famiglie dei piccoli pazienti dell’Ospedale Gaslini, con lo Yacht Club Tigullio 1916, esclusivo club nautico rivierasco nato all’inizio del secolo scorso e conosciuto a livello internazionale per regate veliche e gare di motonautica. Dal 2022, il piano superiore del Covo di Nord Est ospita la sede esclusiva dello Yacht Club Tigullio 1916, incastonato nella roccia a picco sul mare. Qui i soci partecipano alle attività del circolo e possono trascorrere momenti ricreativi tra cene, spettacoli ed eventi. Sono inoltre disponibili servizi di noleggio di imbarcazioni, lettini, stand up paddle e canoe.



La Cena di Gala si svolgerà venerdì 20 giugno proprio al Covo di Nord Est a Santa Margherita Ligure, alla presenza del Consiglio Direttivo. Il Presidente Mauro Ferrando, insieme al Presidente di Aces Europe e Vicepresidente Sportivo dello Yacht Club Tigullio, Gianfrancesco Lupattelli, presenterà ufficialmente il programma delle manifestazioni ludiche e sportive dell’estate 2025, organizzate in collaborazione con MSP Aces Europe.



Nel contesto dell’anno in cui Genova è Regione Europea dello Sport, verranno inoltre anticipate alcune iniziative future che coinvolgeranno la Valle Stura, designata Comunità Europea dello Sport 2026, e il Comune di Bogliasco, che sarà Città Europea dello Sport nel 2027.



Il programma 2025 prevede corsi di motonautica per gli studenti delle scuole di Santa Margherita Ligure. A fine settembre sarà proposto il progetto “Altura senza barriere”, un corso di vela d’altura per persone con disabilità a bordo di Cadamà, una Classica delle Vele Storiche. Anche quest’anno l’imbarcazione sarà messa a disposizione dal consigliere Andrea Brigatti. Cadamà è attrezzata per consentire la partecipazione attiva di persone con paraplegia o altre disabilità motorie, permettendo loro di manovrare, timonare o intraprendere crociere di più giorni. Gli obiettivi dell’iniziativa sono l’insegnamento della sicurezza in mare, della marineria e dello sport velico come strumenti di autonomia, autostima, crescita personale e condivisione.



Come da tradizione, la serata avrà una finalità benefica. Parte del ricavato sarà infatti destinato alla Band degli Orsi. Sarà presente il Presidente dell’associazione, Pierluigi Bruschettini, che illustrerà le ultime attività in corso. Sarà possibile effettuare una donazione libera.



La proposta gastronomica della serata, curata da Il Buongustaio DOC, sarà un omaggio a Frank Sinatra, di origini siciliane e liguri. Il menu unirà piatti tipici delle due tradizioni: per la Sicilia, caponata di tonno, arancinella, crostino palermitano e parmigiana di melanzane; per la Liguria, verdure ripiene, torta pasqualina e trofie al pesto di Prà. Durante la serata si terrà anche uno show cooking con i paccheri alla Norma realizzati dallo chef Rocco Costanzo.



La stagione estiva proseguirà sabato 21 giugno 2025, sempre a partire dalle 20,30, con il Concert Show di Jerry Calà, “Una vita da libidine”. L’artista celebrerà i suoi cinquant’anni di carriera proponendo le canzoni più amate dagli anni Settanta a oggi, accompagnato dalla sua band.



