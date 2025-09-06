Workshop Ambrosetti: Costa (Arriva Italia), investimenti pari a 156 milioni nei prossimi 5 anni

A margine dei lavori del Workshop Ambrosetti di Cernobbio, Angelo Costa, Managing Director di Arriva Italia – tra i primi operatori nel settore del Trasporto Pubblico Locale su gomma, con circa 71 milioni di km di percorrenza annua, 1980 dipendenti e una flotta di 1920 autobus (escludendo Trieste Trasporti e ASF) – ha dichiarato:

“Arriva Italia conferma il proprio impegno negli investimenti per la sostenibilità, con particolare attenzione al rinnovo della flotta: entro la fine del 2025, il 100% della flotta sarà costituita da mezzi di classe non inferiore a euro 5 e il 40% dei mezzi sarà “clean”, una quota destinata a crescere costantemente nel prossimo futuro.

Questo grazie ad un investimento complessivo per il rinnovo della flotta di 156 milioni di euro nel periodo 2025-2029 (al lordo dei contributi pubblici).

L’Italia resta un mercato strategico per il Gruppo Arriva, che ha tracciato un piano di sviluppo ambizioso con l’obiettivo di raddoppiare la propria presenza nel Paese nei prossimi anni.

Un progetto che genererà nuove opportunità per i passeggeri, prospettive di crescita per i dipendenti e valore per l’azienda, sostenendo al tempo stesso la transizione verso servizi pubblici sempre più sostenibili.”

