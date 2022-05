Welfare Liguria, prorogato di sei mesi il maggiordomo di quartiere

di Giorgia Fabiocchi

La giunta regionale ligure, su proposta dell'assessore alle Politiche sociali Ilaria Cavo, ha prorogato per sei mesi l'attività del 'maggiordomo di quartiere', stanziando 500 mila euro. L'iniziativa è stata sviluppata in modo sperimentale a partire dall'ottobre 2020 attraverso l'apertura di 18 sportelli e l'impiego di 167 tirocinanti su tutto il territorio regionale. Con la nuova programmazione FSE quindi sarà possibile pubblicare un nuovo avviso regionale con cui prevedere un ulteriore sviluppo della misura.

"Nel suo essere un unicum a livello nazionale - dichiarano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore Ilaria Cavo - è stata una misura particolarmente importante in uscita dalla pandemia ed è diventato un autentico punto di riferimento soprattutto per le persone anziane. Questa proroga consente al servizio di non fermarsi in attesa della nuova programmazione del Fondo Sociale Europeo nella quale la misura del maggiordomo di quartiere sarà ulteriormente supportata per consentirne un ampliamento nelle modalità e nelle competenze".