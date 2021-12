ComproLocale, Giuseppe Murolo promuove l'acquisto nei negozi di quartiere

di Marco Innocenti

"Prostrati dalla pandemia, dalla concorrenza schiacciante della grande distribuzione e dallo strozzinaggio della vendita online: hanno bisogno del nostro aiuto"

Una vera e propria campagna di comunicazione, per promuovere un acquisto consapevole, che scelga di aiutare i piccoli negozi di quartiere. E' #ComproLocale, l'iniziativa lanciata da Giuseppe Murolo in favore delle attività commerciali di vicinato, "quelle che alzando la saracinesca ogni giorno - dice Murolo a Telenord Live - garantiscono sicurezza nelle nostre strade, tenendole vive e illuminate. Ma non soltanto. In queste botteghe trovi umanità, trovi un contatto personale che la pandemia ci ha purtroppo tolto. E' per questo che ho voluto lanciare questa campagna, per spingere tutti i genovesi a superare un po' di quella pigrizia che potrebbe invece spingerci a ricorrere all'acquisto online: facciamo un piccolo sforzo e scendiamo in strada, ad acquistare nei negozi dei nostri quartieri, che hanno sofferto i lunghi mesi del lockdown e hanno stretto i denti. Diamo loro una mano".

"E' anche una questione di fiscalità - aggiunge Murolo - Acquistando online, non solo ingrasso le multinazionali, ma faccio sì che i soldi delle loro tasse non restino in Italia. Acquistando nei negozi di quartiere, invece, sono certo che le tasse che i negozianti pagano resteranno qui, in Italia, e contribuiranno a pagare i servizi che tutti noi cittadini utilizziamo ogni giorno. Per non parlare poi della qualità dei prodotti che molti piccoli negozi offrono ai loro clienti, ricercando i prodotti di nicchia, quelli che arrivano dai piccoli produttori del territorio".