Weekend dai due volti in Liguria: oggi prevale il sole, domani le nuvole

Il fine settimana in Liguria sarà segnato da condizioni meteo variabili: secondo le previsioni di Arpal, il sole lascerà spazio a piovaschi e rovesci soprattutto nelle ore pomeridiane, con temperature in calo e mare in progressivo aumento.

Sabato – La giornata odierna inizia con cielo poco nuvoloso e locali addensamenti sul centro della regione. Nel pomeriggio è attesa una fase di instabilità con possibili rovesci nelle aree interne, mentre dalla sera prevarrà una nuvolosità variabile. Le temperature massime scenderanno nelle zone interne, restando stazionarie sulla costa tra 25 e 27 gradi, con minime in leggero aumento. L’umidità resterà su valori medio-alti. I venti soffieranno deboli settentrionali o variabili al mattino, deboli meridionali nel pomeriggio e a regime di brezza dalla sera. Il mare sarà poco mosso ma in aumento fino a mosso a partire da Levante.

Domenica – Domani è previsto un peggioramento con nuvolosità variabile, a tratti compatta soprattutto sul centro della regione. Già dal mattino saranno possibili piovaschi nell’interno di Ponente, mentre dal pomeriggio l’instabilità sarà più marcata con rovesci locali, più probabili sui settori centrali. Le temperature massime saranno in calo diffuso, con valori costieri compresi tra 24 e 26 gradi, mentre le minime risulteranno stazionarie o in lieve aumento. Umidità sempre medio-alta. I venti saranno meridionali deboli tra mattino e pomeriggio, con rinforzi a Levante, quindi in rotazione a deboli settentrionali dalla sera con regimi di brezza lungo la costa. Il mare, inizialmente mosso, tenderà a calare fino a poco mosso.

