Webuild: posato il primo km di binari della metro che collegherà il futuro Aeroporto di Sydney alla città

Un progetto di mobilità sostenibile che contribuirà a sostenere la crescita demografica e industriale di Sydney in Australia: è la nuova linea metro della città per cui il Gruppo Webuild ha completato la posa del primo chilometro di binari.

Il progetto Sydney Metro–Western Sydney International Airport, finanziato dal governo federale australiano e dallo stato del New South Wales, rappresenta uno dei pilastri della visione integrata di sviluppo per l’’intera regione. La nuova linea metropolitana Sydney Metro-Western Sydney Airport non solo collegherà il nuovo scalo aeroportuale alla città, ma si inserirà anche nella più ampia rete della Sydney Metro, in un’area in piena espansione. La posa dei binari è partita da Luddenham, sobborgo occidentale di Sydney, e questa fase delle lavorazioni proseguirà con la sistemazione di oltre 100 chilometri di acciaio lungo il tracciato che dalla stazione di St Marys si estende fino a Bradfield, dove troverà la sua sede un polo industriale.

Webuild, con una quota del 78%, guida il consorzio Parklife Metro per l’esecuzione del lotto SSTOM (Stations, Systems, Trains, Operations and Maintenance), che include la realizzazione di sei stazioni, e l’armamento e l’impiantistica per l’intera linea, lunga 23 chilometri. La quota Webuild in questo progetto, che nel complesso è il più grande di partnership pubblico-privato (PPP) nella storia del New South Wales, è pari a circa 3,9 miliardi di dollari australiani. Il Gruppo detiene anche una quota del 10% della project company che curerà la gestione e la manutenzione dell’opera per 15 anni. Il contratto PPP consente alle parti pubbliche e private di lavorare a stretto contatto in ogni fase del progetto, dal finanziamento alla costruzione fino al funzionamento.

Webuild è oggi all’opera su alcune delle opere infrastrutturali più strategiche in Australia, anche grazie alla consolidata presenza nel Paese della controllata Clough. Tra i principali lavori in corso, ci sono anche Snowy 2.0, il più grande progetto idroelettrico nel Paese, una tratta del Suburban Rail Loop East Project, destinato a rivoluzionare il sistema di trasporto di Melbourne, il Perdaman Industries Urea Plant, uno dei più grandi impianti al mondo per la produzione di urea, e il Woodman Point Water Treatment Facility, per potenziare il più grande impianto di trattamento delle acque reflue del Paese.

