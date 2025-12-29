Waterfront che cambia: ascensore per corso Saffi, passerella pedonale e pista ciclabile
di Redazione
Interventi pensati per facilitare gli spostamenti dei cittadini e dei turisti e per promuovere una fruizione più sostenibile del lungomare
Il waterfront di Genova si prepara a importanti novità per migliorare mobilità, accessibilità e vivibilità della zona. Tra i progetti in cantiere ci sono la realizzazione di un ascensore in corso Saffi, una passerella pedonale e una pista ciclabile, interventi pensati per facilitare gli spostamenti dei cittadini e dei turisti e per promuovere una fruizione più sostenibile del lungomare.
In studio, Massimo Ferrante, assessore ai lavori pubblici del Comune di Genova, ha illustrato dettagli e tempistiche dei lavori, spiegando come questi interventi rientrino in un più ampio piano di riqualificazione del waterfront, finalizzato a coniugare funzionalità, sicurezza e valorizzazione del patrimonio urbano.
In collegamento da corso Saffi, Carlotta Nicoletti ha mostrato l’area interessata dai lavori, evidenziando le criticità attuali e le potenzialità dei nuovi interventi per rendere la zona più accessibile a pedoni, ciclisti e persone con mobilità ridotta. L’ascensore, in particolare, rappresenta una soluzione strategica per collegare aree a diverse altitudini, migliorando l’integrazione del percorso urbano.
I lavori, secondo quanto riferito dall’assessore, mirano a concludersi nei prossimi mesi, con l’obiettivo di offrire ai genovesi e ai visitatori uno spazio urbano più funzionale, sicuro e fruibile tutto l’anno.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Albaro, dopo la festa una discarica: sporcizia, danni e rifiuti ai giardini di Santa Teresa
29/12/2025
di Redazione
Capodanno: botti sì o botti no? Il Comune modifica l'ordinanza anti-fuochi d'artificio
29/12/2025
di Redazione
Sanità, Bucci: “Calamai e Damonte Prioli nomine chiave per la riforma. Più territorio e revenzione per i cittadini”
29/12/2025
di Carlotta Nicoletti