Walter Di Francesco, il mentalista dei vip, svela i suoi segreti a Telenord
di Carlotta Nicoletti
Il professionista spiega di non essere un mago e di non credere nei poteri soprannaturali
Walter Di Francesco, intervistato da Telenord, è un mentalista italiano noto per le sue esibizioni con personaggi famosi. Conosciuto come "il mentalista dei VIP", spiega di non essere un mago e di non credere nei poteri soprannaturali: il suo lavoro si basa sull’uso della psicologia, della comunicazione e delle tecniche dell’illusionismo. Ha sorpreso molte celebrità, portando i suoi spettacoli sia in televisione che sul palco di eventi dal vivo.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Il Teatro Necessario compie 20 anni: presidente Mirella Cannata illustra nuova stagione a Telenord
18/10/2025
di Carlotta Nicoletti
Enzo Paci si confessa a Telenord: il teatro, la comicità e l’uomo dietro il personaggio
17/10/2025
di Roberto Rasia
Il Cannone suona per il Gaslini: il vincitore del Premio Paganini in concerto al Carlo Felice
17/10/2025
di Stefano Rissetto