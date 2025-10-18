Cultura

Walter Di Francesco, il mentalista dei vip, svela i suoi segreti a Telenord

di Carlotta Nicoletti

Il professionista spiega di non essere un mago e di non credere nei poteri soprannaturali

Walter Di Francesco, intervistato da Telenord, è un mentalista italiano noto per le sue esibizioni con personaggi famosi. Conosciuto come "il mentalista dei VIP", spiega di non essere un mago e di non credere nei poteri soprannaturali: il suo lavoro si basa sull’uso della psicologia, della comunicazione e delle tecniche dell’illusionismo. Ha sorpreso molte celebrità, portando i suoi spettacoli sia in televisione che sul palco di eventi dal vivo.

