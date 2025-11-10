"W.E.I.R.D. – Quando la natura diventa artificio", al Ducale una mostra di Nicolò Rinaldi sugli inganni dell'IA

Siamo ancora in grado di riconoscere ciò che è naturale da ciò che ne è soltanto un’imitazione?

In un mondo in cui le repliche della natura – immagini, ambienti artificiali, illusioni digitali – si moltiplicano, W.E.I.R.D. ci invita a interrogarci su come la percezione della realtà si sia trasformata.

La mostra di Nicolò Rinaldi, fotografo documentarista e visual researcher, nasce da questa domanda e si sviluppa come una riflessione visiva sull’ambiguo rapporto tra l’essere umano e la natura: un legame di fascinazione e controllo, di attrazione e rifiuto.

Le fotografie esposte a Ducale Spazio Aperto non ritraggono paesaggi autentici, ma repliche artificiali: scorci di parchi tematici, musei scientifici e oggetti che simulano processi naturali per comprenderli o riprodurli. In queste immagini, la natura appare “ricostruita”, filtrata dal desiderio umano di possederla e riprogrammarla.

Attraverso un allestimento immersivo – che combina stampe fotografiche, sculture e videoinstallazioni – W.E.I.R.D. diventa un’esperienza sensoriale e concettuale insieme, una meditazione sulla nostra crescente incapacità di distinguere il reale dal costruito.

L’universo rappresentato da Rinaldi è un paesaggio distorto e distopico, dove la natura non è più un’entità intatta, ma una proiezione artificiale: un riflesso della nostra ossessione di controllare, replicare e migliorare ciò che ci sfugge.

Il progetto W.E.I.R.D. – the exhibition è sostenuto da Strategia Fotografia 2024, iniziativa promossa dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

