Vulcan acquisisce gli asset Gnl di Mrz Group e sigla un accordo logistico per rafforzarsi nel Sud Europa

Società Italiana Gas Liquidi Spa - Vulcan acquisisce gli asset Gnl di Mrz Group e, contestualmente, firma con il gruppo un accordo di gestione logistica integrata. L’operazione, di rilievo per dimensioni e impatto strategico, punta a consolidare la presenza di Vulcan nel mercato del Gnl nel Sud Europa.

Secondo quanto comunicato in una nota, l’acquisizione consente a Vulcan di rafforzare la propria catena del valore, integrando in un unico soggetto le attività di approvvigionamento e distribuzione nella commercializzazione del Gnl. Il tutto facendo leva sui servizi logistici altamente specializzati di Mrz Group, che con l’intesa mira a consolidare il proprio ruolo di operatore logistico integrato nel mercato del Gnl dell’Europa meridionale.

L’amministratore delegato di Vulcan, Giacomo Fabbri, sottolinea che l’operazione permette di “rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento sul mercato”, garantendo in prospettiva “una forte integrazione delle funzioni di approvvigionamento e distribuzione a beneficio sia degli asset di gruppo sia di quelli dei nostri clienti”.

Sulla stessa linea il presidente di Mrz Group, Alberto Marenzana, che evidenzia come l’intesa consenta di “consolidare il rapporto con il principale player nazionale del mercato Gnl”, con la convinzione che il know-how maturato negli anni porterà “importanti recuperi di efficienza per entrambi i partner”.

Vulcan è il primo operatore italiano nella distribuzione di Gnl e Bio Gnl. Il gruppo, attivo nella distribuzione di prodotti energetici in Italia e all’estero, registra un fatturato di circa 200 milioni di euro e impiega oltre 150 addetti tra personale diretto e indiretto.

Mrz Group è un operatore europeo specializzato nel trasporto stradale e intermodale di liquidi pericolosi e sensibili, attivo nei settori chimico, petrolchimico, rifiuti e gas. Il gruppo dispone di diverse sedi e terminal in Europa occidentale, 880 unità di carico di proprietà, 230 dipendenti diretti e una rete strutturata di sub-vettori qualificati.

