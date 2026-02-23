Solarig: gestione integrata e digitalizzazione per la transizione energetica

La transizione energetica italiana entra in una fase più strutturale: non basta aumentare la potenza installata, serve garantire qualità esecutiva, gestione tecnica e continuità operativa. In un Paese ancora dipendente dall’estero per circa il 74% dell’energia, integrazione tra rinnovabili, accumuli e gas verdi diventa strategica.

In questo contesto, scrive il sito specializzato qualenergia.it, si inserisce Solarig, gruppo attivo lungo tutto il ciclo di vita dei progetti rinnovabili: sviluppo, finanziamento, ingegneria, costruzione e O&M. A livello globale gestisce oltre 15 GW di asset e sviluppa un portafoglio superiore a 20 GW; in Italia è presente da oltre 15 anni con più di 2 GW tra fotovoltaico e storage e oltre 850 MW in esercizio.

Punto chiave è la gestione tecnica digitalizzata: manutenzione preventiva e correttiva, monitoraggio continuo e controllo 24/7 tramite software proprietario, con un approccio data-driven che riduce fermi impianto e migliora le performance nel tempo.

Il gruppo punta inoltre sulla diversificazione con il biometano attraverso la divisione Biorig, con l’obiettivo di sviluppare oltre 20 impianti in Italia (circa 1 TWh annuo), integrando elettroni e molecole verdi per un sistema energetico più resiliente.

Solarig presenterà le proprie soluzioni a KEY - The Energy Transition Expo 2026 (Fiera di Rimini, 4-6 marzo), Padiglione C7 – Stand 227.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.