Energia, via libera dell'UE all'ingresso della giapponese Marubeni nel mercato portoghese del gas
di R.S.
Dall’analisi condotta a Bruxelles è emerso che l’integrazione tra le due realtà non comporta rischi significativi per la concorrenza
La Commissione europea ha autorizzato l’acquisizione del controllo esclusivo della spagnola Factor Energia da parte del gruppo giapponese Marubeni, in conformità con il Regolamento UE sulle concentrazioni.
L’operazione, che interessa in particolare la distribuzione e la vendita al dettaglio di gas in Portogallo, è stata valutata nell’ambito della procedura ordinaria di esame delle concentrazioni prevista dalla normativa europea.
Dall’analisi condotta a Bruxelles è emerso che l’integrazione tra le due realtà non comporta rischi significativi per la concorrenza. Secondo la Commissione, l’impatto dell’operazione sui mercati coinvolti risulta contenuto e non tale da alterare gli equilibri competitivi.
In particolare, l’istituzione europea ha escluso che la nuova entità possa avere la capacità o l’incentivo ad adottare strategie di preclusione nei confronti dei concorrenti. Alla luce di queste valutazioni, l’acquisizione ha ottenuto il via libera senza condizioni.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie