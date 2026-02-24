Banco dell’Energia: oltre 13 milioni raccolti contro la povertà energetica, aiutate 17mila famiglie

Fondazione Banco dell'energia compie dieci anni e rafforza il proprio impegno contro la povertà energetica. Nata nel 2016 con l’obiettivo di sostenere le famiglie che non riescono ad accedere ai servizi energetici primari, la Fondazione ha già realizzato più di 150 progetti in tutta Italia, raccogliendo e donando oltre 13 milioni di euro e offrendo un aiuto concreto a 17.000 nuclei familiari.

In Italia il fenomeno riguarda circa il 9% della popolazione, pari a 2 milioni di famiglie. «Banco dell’Energia è nato per contrastare la povertà energetica, ovvero quella condizione in cui le famiglie non riescono ad accedere ai servizi energetici essenziali», ha spiegato Silvia Pedrotti, responsabile della Fondazione, intervenendo alla quinta Conferenza Nazionale sulla Povertà Energetica.

L’evento, promosso da RETE ASSIST, dalla stessa Fondazione e da AISFOR, è stato ospitato quest’anno dal GSE - Gestori dei Servizi Energetici. La Conferenza si conferma un momento centrale di confronto tra istituzioni europee, nazionali e locali, enti di ricerca e operatori del settore.

Tra i partecipanti figuravano il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), la Direzione Energy della Commissione europea, ENEA, ANCI, GSE - Gestori dei Servizi Energetici e RSE, insieme a rappresentanze dei Comuni e del Terzo settore.

Il dibattito si è concentrato sul tema “Risposte territoriali alla povertà energetica: Comuni e comunità nella transizione giusta”, con particolare attenzione al bando EPAH 2026, considerato uno strumento strategico per rafforzare il collegamento tra politiche climatiche, fondi europei e nazionali e iniziative locali orientate a una transizione energetica equa e inclusiva.

