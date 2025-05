Voltri, la stagione estiva riparte nella nuova spiaggia attrezzata davanti alla piscina riqualificata

È ufficialmente iniziata la stagione balneare nella nuova spiaggia attrezzata di Voltri, proprio davanti alla piscina riaperta a inizio aprile. L’area, oggetto di una concessione recentemente affidata a seguito di gara pubblica, offre ora servizi gratuiti come docce, bagni e guardianaggio, mantenendo il 50% dello spazio totalmente libero e accessibile a tutti. La spiaggia, così come l'impianto sportivo alle sue spalle, è gestita dal Gruppo Sportivo Aragno di Prà

Servizi garantiti – La spiaggia è stata inaugurata sabato 31 maggio con una formula che unisce libero accesso e area attrezzata. La gestione ha predisposto gratuitamente docce, servizi igienici e un presidio di sicurezza costante, assicurato dalla presenza di due bagnini: uno fisso in postazione di controllo, l’altro disponibile per assistenza o sistemazione delle postazioni.

Struttura mista – La concessione, estesa su circa 3.000 metri quadri, è divisa equamente tra zona libera e attrezzata. Nella parte organizzata, i bagnanti possono usufruire di circa 80 ombrelloni sempre disponibili e 200 lettini, con possibilità di scegliere tra postazioni complete o singoli elementi da disporre liberamente.

Orari e prezzi – La reception è aperta ogni giorno: fino alle 20 nei giorni feriali e fino alle 19 nei fine settimana. I costi prevedono 8 euro per il lettino giornaliero e 5 euro per la mezza giornata. Le postazioni complete (ombrellone e due lettini) sono offerte a 20 euro al giorno o 15 per la mezza giornata. Non sono previsti abbonamenti, e l’accesso avviene solo con prenotazione in giornata.

Un impianto storico – La riqualificazione ha riguardato anche la piscina “Nicola Mameli”, struttura di riferimento per il quartiere, ora riaperta con le sue attività sportive: nuoto libero, pallanuoto e corsi. L’intervento, molto atteso dai residenti, mira a integrare l’offerta sportiva con quella balneare, creando un polo accessibile e funzionale per tutta la cittadinanza.

Obiettivo - "È una vittoria per il territorio, perché è un servizio che si può offrire alla cittadina voltrese" - affermano i responsabili del GS Aragno, che gestiranno piscina e spiaggia per tutta la stagione estiva e non solo

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.