Voltri, al via gli interventi di riqualificazione dei giardini Piccardo

Inizio di settimana importante per i cittadini di Voltri a seguito dell'avvio degli interventi di riqualificazione dell’area giochi situata nei giardini Giuseppe Piccardo, in via Poerio. Il progetto, promosso dal Comune di Genova, rientra in un piano di manutenzione straordinaria finanziato con 100mila euro, parte dei fondi in conto capitale destinati ai Municipi cittadini.

L’operazione prevede un completo rinnovamento dello spazio ludico esistente, con la creazione di una nuova area pensata per bambini di diverse età e con differenti capacità motorie. Accanto ad alcuni giochi tradizionali che verranno mantenuti, saranno installate nuove strutture inclusive, progettate per garantire accessibilità e sicurezza anche ai piccoli con disabilità. Tra le novità figurano un’altalena tripla, un gioco a molla, una giostra girevole inclusiva e una struttura multifunzione a due torri, oltre alla posa di una moderna pavimentazione antitrauma.

L’intervento rappresenta il primo utilizzo concreto delle risorse recentemente assegnate ai Municipi, con l’obiettivo di sostenere progetti locali e migliorare la qualità degli spazi pubblici. L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia dell’amministrazione comunale, che punta a rafforzare il ruolo dei territori attraverso investimenti mirati e continui.

La riqualificazione dell’area giochi fa parte di un piano più esteso che coinvolge l’intero giardino pubblico. Sono già stati realizzati interventi come la sistemazione delle aiuole, il recupero e la ricollocazione dell’arredo urbano, il ripristino della fontanella e una generale cura del verde, contribuendo a rendere l’area più accogliente e funzionale.

I lavori avranno una durata stimata di circa tre settimane, durante le quali i giardini resteranno temporaneamente chiusi al pubblico. La riapertura è prevista entro la seconda metà di aprile. Nel frattempo, le famiglie potranno usufruire delle aree gioco alternative presenti lungo la passeggiata, in piazza Odicini e nei giardini delle Oche di via Segneri.

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