Attualità

In piazza per la pace. Da largo Merlo parte la marcia di tanti alunni delle scuole della Bassa Valbisagno

di Claudio Baffico

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In piazza per la pace. Da largo Merlo parte la marcia di tanti alunni delle scuole della Bassa Valbisagno
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Un'onda della pace pronta a travolgere e a interessare tutta la Bassa Valbisagno. Lunedì 30 marzo dalle ore 9.30 l'Istituto Comprensivo Quezzi organizza una marcia degli alunni dei plessi scolastici Borsi, Fanciulli e Cambiaso con ritrovo in largo Merlo. L'iniziativa porta con sè un messaggio inequivocabile: "L'Italia e la scuola ripudiano la guerra", come riportato anche sulla locandina distribuita. Un evento dal forte impatto, a cui prenderà parte anche il presidente del municipio Fabrizio Ivaldi. A patrocinare la marcia della pace, il Comune di Genova e il municipio Bassa Valbisagno. 
 

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