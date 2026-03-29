Luca Petralia nuovo segretario del Consiglio delle Autonomie Locali
di c.b.
Il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) della Liguria ha approvato per acclamazione la nomina del Dott. Luca Petralia quale nuovo Segretario.
Petralia, Vicedirettore di Anci Liguria e già Segretario supplente dell'organismo, succede a Pierluigi Vinai nella guida della struttura tecnica del CAL, l'organo di consultazione tra Regione ed enti locali. Contestualmente, l'incarico di Segretario supplente è stato affidato alla Dott.ssa Elena Rasori, anch’essa Vicedirettrice di Anci Liguria.
La nomina è stata ufficializzata dal Presidente del CAL, Pierangelo Olivieri, con una comunicazione formale inviata al Presidente del Consiglio regionale, Stefano Balleari, e al Segretario generale, Augusto Pessina.
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