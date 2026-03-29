Genova, Servizio Civile Universale, open day: lunedì 30 al Ducale opportunità per i giovani tra i 18 e i 28 anni

Un pomeriggio dedicato all’orientamento e alla cittadinanza attiva: lunedì 30 marzo la Sala Dogana di Palazzo Ducale ospita l’open day del Servizio Civile Universale, rivolto ai giovani tra i 18 e i 28 anni.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Genova insieme agli enti del Terzo Settore accreditati, punta a far conoscere da vicino le numerose opportunità disponibili sul territorio. Durante l’evento, in programma dalle 14:30 alle 18:30, i partecipanti potranno incontrare direttamente i referenti dei progetti e ricevere informazioni utili per candidarsi.

All’interno dell’amministrazione comunale sono attualmente disponibili dieci posizioni, distribuite tra le sedi del Matitone e Palazzo Tursi. Un’occasione concreta per avvicinarsi al mondo del volontariato, acquisire competenze e vivere un’esperienza formativa significativa.

L’ingresso è libero e senza prenotazione, mentre per i gruppi organizzati è consigliata la registrazione. Per ulteriori informazioni o supporto nella candidatura è possibile contattare il servizio Informagiovani del Comune.