Genova, Servizio Civile Universale, open day: lunedì 30 al Ducale opportunità per i giovani tra i 18 e i 28 anni
di R.S.
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L’iniziativa, promossa dal Comune di Genova insieme agli enti del Terzo Settore accreditati, punta a far conoscere da vicino le numerose opportunità disponibili
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