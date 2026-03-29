Funivia in Valbisagno. Ivaldi (Bassa Valbisagno) a Telenord: "Importante il percorso di partecipazione con i municipi annunciato dalla sindaca"

Grande fermento anche nel municipio Bassa Valbisagno in merito al piano relativo alla mobilità presentato sabato. Diversi gli aspetti da approfondire e valutare, in un percorso che si annuncia condiviso e pronto ad accogliere richieste ed osservazioni da più parti. Giorno dopo giorno tutto ciò che gravita attorno alla funivia verrà sviscerato, nel tentativo di contribuire a rendere migliorativa la proposta presentata.

Il presidente del municipio Bassa Valbisagno Fabrizio Ivaldi si esprime così, a Telenord, in questa fase iniziale: "Ho visto per la prima volta sabato lo studio, sottolineo studio, e non progetto, e ora faremo le nostre osservazioni da portare al professor Coppola. Importante quanto dichiarato dalla sindaca Salis, ovvero che ci sarà un percorso di partecipazione con i municipi per ascoltare il territorio . Reputo questo passaggio fondamentale per permettere un'ampia discussione senza calare dall'alto un eventuale progetto come era capitato con lo Skymetro".

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