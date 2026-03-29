Funivia in Valbisagno, Passadore (Media Valbisagno) a Telenord: "Finalmente la parola passa ai cittadini dopo otto anni di scelte imposte dall'alto"

I territori coinvolti dal progetto funivia iniziano a interrogarsi sul piano esposto sabato a Palazzo Tursi, e valutarne le caratteristiche per prendere una posizione o porre dei rilievi. Il presidente del municipio Media Valbisagno Lorenzo Passadore rivela a Telenord le sue prime impressioni in merito.

"Penso che trattandosi di uno studio, oggi ci siano finalmente gli strumenti in regola per avviare un dibattito serio e partecipativo sul territorio - puntualizza - Il Politecnico di Milano ha preso in considerazione vettori di trasporto analizzandone pro e contro, e ritiene che la funivia sia il migliore, spiegando anche il perchè. Adesso la gente ha a disposizione dati e numeri per confrontarsi. Dopo otto anni di scelte imposte e calate dall'alto senza condivisione, ora la parola passa ai cittadini. A differenza dello Skymetro (tramontato) e dei 4 Assi (in corso di realizzazione) ma senza di cui la gente sappia niente, lo studio del professor Coppola consente di avanzare dubbi, domande, suggerimenti e proposte"

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.