Vobbia: il presepe come motore turistico, la ricetta di Arezzo Ligure e dei suoi 30 abitanti
di Gilberto Volpara
Tre decenni fa il modello Pentema, oggi nuovi tentativi contro i paesi fantasma
E' una piccola borgata del comune di Vobbia. Gli abitanti residenti sono meno di 30 ma orgogliosi della propria identità. Tra qualche settimana ospiteranno Benvenuti in Liguria, però, fin d'ora lanciano la proposta per combattere lo spopolamento: "Qui c'è vita anche d'inverno e proviamo ad animare il borgo con varie iniziative".
Come dice il parroco, don Santino Firpo, nove comunità da gestire attraverso l'appennino, prima o poi inizierà l'operarazione riempimento,esattamente, come da decenni, va avanti lo spopolamento dell'interno.
L'idea d'annata è stata puntare sui presepi come motore d'aggregazione e richiamo: lassù sono svariati per portare curiosità nel contesto di Arezzo Ligure dove una trattoria resiste, più sotto rispetto alla chiesa, e concede sollievo alle pungenti temperature del periodo. L'esperimento sarà raccontato a Scignoria nella prima puntata 2026 eccezionalmente di venerdì il 9 gennaio dalle 20.30 su Telenord.
