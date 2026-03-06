Sopraelevata, corsia unica verso il casello Genova Ovest: disagi per automobilisti e trasportatori

A Genova continua il problema della corsia unica sulla strada che dalla sopraelevata porta al casello autostradale di Genova Ovest. La situazione dura dall’ottobre 2021, quando una delle due corsie è stata chiusa a causa del deterioramento dell’impalcato del ponte che sostiene la strada.

Da allora tutto il traffico, proveniente dal centro città e dal porto e diretto al casello di Genova Ovest, è costretto a passare su una sola corsia. Questo provoca rallentamenti e lunghe code ogni giorno, soprattutto perché su quel tratto transitano molti mezzi pesanti, come tir e camion

Il tema è stato discusso anche in commissione comunale. Il consigliere municipale del Centro Ovest, Fabrizio Maranini, ha spiegato che il problema riguarda proprio la struttura del ponte. Per motivi di sicurezza, la Direzione Mobilità del Comune ha deciso di ridurre la carreggiata da due corsie a una.

Secondo quanto emerso in commissione, però, non è ancora chiaro chi debba intervenire per sistemare l’impalcato. La struttura commissariale ha detto che il tratto non rientra nelle sue competenze perché è collegato ai lavori del futuro tunnel subportuale. Anche Autostrade ha sostenuto che non è di sua responsabilità.

Nel frattempo la situazione resta bloccata da quasi cinque anni, con grandi disagi per automobilisti e trasportatori. Maranini ha sottolineato che servirebbero circa due milioni di euro per sistemare il ponte e ripristinare la seconda corsia, una cifra che potrebbe ridurre in modo significativo i problemi di traffico.

L’obiettivo ora è riaprire il dialogo tra il Comune di Genova e la Società Autostrade per l'Italia, per trovare i fondi necessari e avviare i lavori. Nel frattempo, cittadini e pendolari continuano a fare i conti ogni giorno con code e rallentamenti su uno dei collegamenti più importanti della città.

