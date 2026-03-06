I giovani e la politica in genovese a Scignoria!: "L'assessore Alessio Piana? Un bravo Cristo"
di Gilberto Volpara
All'interno della sfida con il vice sindaco Terrile, l'intervento di Emiliano Ginogi
Intervento davvero originale, quello di Emiliano Ginogi all'interno della sfida politica tra Alessio Piana e Alessandro Terrile sul futuro di Genova in lingua genovese.
Il ragazzo ha inviato un video di commento del suo compaesano, l'esponente regionale e titolare della delega allo sviluppo economico in quanto entrambi sono originario delle alture di Genova Voltrri: "Piana, una persona importante. Un bravo Cristo". Ascolta il suo parere senza alcuna agitazione da tv.
Tags:scignoria! ginogi piana
