Tullo a Terrile in genovese: "Fai tornare i pescatori sulle banchine e sulla diga. E' la storia della città"
di Gilberto Volpara
All'interno di Scignoria! nella sfida sul futuro del capoluogo tra Terrile e Piana
C'è stato spazio anche per una richiesta nel solco della tradizione cittadina durante l'ultima puntata di Scignoria! che ha visto, in diretta, la sfida in lingua genovese tra Alessio Piana e Alessandro Terrile.
Riferimento, l'intervento di Mario Tullo riferimento per molti anni della sinistra genovese: "A Terrile dico, ricordatevi dei pescatori che andavano sui moli. Oggi, quella passione è stata azzerata e non va bene, fate qualcosa". Ascolta la richiesta al vice sindaco di Genova.
