Genova, presunta mancanza di risorse: Salis chiede incontro urgente a Regione su tunnel subportuale

Il Comune di Genova chiede un confronto immediato sul futuro del Tunnel Subportuale. La sindaca Silvia Salis ha infatti annunciato l’intenzione di richiedere nelle prossime ore un incontro urgente con il presidente della Regione e commissario dell’opera Marco Bucci e con l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia per fare chiarezza sullo stato del progetto.

La richiesta arriva dopo quanto emerso durante la commissione comunale riunitasi per discutere dell’infrastruttura. Nel corso della seduta sarebbero emersi dubbi sulla copertura economica necessaria a realizzare il collegamento del tunnel con via delle Casaccie e via Madre di Dio, due snodi ritenuti fondamentali per garantire la piena funzionalità dell’opera.

"Abbiamo appreso con stupore e preoccupazione le informazioni emerse oggi sulla possibile mancanza di risorse per il collegamento del Tunnel subportuale con via delle Casaccie e via Madre di Dio – ha dichiarato Salis –. Si tratta di un aspetto cruciale, da cui dipende una parte importante dell’efficacia dell’infrastruttura, come ricordato più volte dallo stesso commissario ed ex sindaco, che ha sempre sottolineato la necessità di questa variante progettuale".

Secondo la sindaca, la questione finanziaria non può trasformarsi in un motivo per ridimensionare l’intervento. «Il tema delle risorse non può diventare un alibi. L’accordo relativo ai risarcimenti del Ponte Morandi prevede già specifiche clausole che consentono di coprire eventuali costi aggiuntivi legati alle opere concordate», ha aggiunto.

Da qui la richiesta di un confronto immediato tra tutte le istituzioni coinvolte. "Pretendiamo che gli impegni presi vengano rispettati: Genova ha già pagato un prezzo altissimo e ora merita trasparenza e chiarezza. È necessario che gli enti interessati si siedano al più presto attorno a un tavolo per riportare il progetto sul percorso stabilito. Il Comune di Genova deve essere parte di ogni decisione che riguarda un’opera di questa portata e non può essere tenuto all’oscuro di eventuali cambiamenti", ha concluso la sindaca.

