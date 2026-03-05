Genova, cartonati di Meloni, Crosetto e Trump presi di mira con lanci di uova

Una manifestazione contro la guerra si è svolta questa sera nel centro di Genova, dove almeno duecento persone si sono radunate in piazza De Ferrari per esprimere la propria opposizione all’intervento militare di Stati Uniti e Israele contro l’Iran.

L’iniziativa è stata promossa dal collettivo studentesco Osa Genova con lo slogan “Fermare l’escalation bellica” e ha visto la partecipazione di diverse realtà politiche e associative. Tra le organizzazioni aderenti figurano Cambiare Rotta, Rete dei Comunisti, Potere al Popolo, Usb, Donne contro Guerra e genocidio, Udap e Pci.

Nel corso del presidio i partecipanti hanno denunciato l’attacco militare degli ultimi giorni, inserendolo in un contesto più ampio di tensioni in Medio Oriente. In particolare, più interventi hanno richiamato la situazione nei territori palestinesi, sottolineando come il conflitto venga considerato ancora aperto.

Le critiche si sono concentrate anche sulla linea del governo italiano, accusato dagli organizzatori di essersi accodato alla posizione di sostegno alle operazioni militari espressa da gran parte dei Paesi della Nato. Nel mirino anche le politiche di riarmo e quella che è stata definita una crescente “militarizzazione dell’istruzione”, ritenuta responsabile di sottrarre fondi a settori come sanità, servizi pubblici e salari.

Durante il presidio davanti a Palazzo Ducale sono comparsi alcuni cartonati con le immagini della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, del ministro della Difesa Guido Crosetto e del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Le sagome sono state simbolicamente colpite con uova e ortaggi.

Al termine dell’iniziativa i manifestanti si sono messi in marcia in corteo attraversando alcune vie del centro storico fino a raggiungere la zona del Porto Antico, in piazza Caricamento. Qui è stato rilanciato l’appuntamento con la manifestazione nazionale contro la guerra prevista a Roma il prossimo 14 marzo.

