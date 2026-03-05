Milano: parte la beatificazione di Marco Gallo, originario di Casarza Ligure, scomparso a 17 anni in un incidente

Dopo Carlo Acutis la città di Milano potrebbe avere un altro ragazzo che verrà proclamato santo. Sabato nella Cappella arcivescovile di piazza Fontana l'arcivescovo della città, monsigor Mario Delpini, presiederà la celebrazione con cui si aprirà ufficialmente la fase diocesana del processo di beatificazione e canonizzazione di Marco Gallo (1994-2011).



Nato a Chiavari (Genova) il 7 marzo 1994 da una famiglia originaria di Casarza Ligure, Marco trascorse l'infanzia e l'adolescenza tra Arese, Lecco e Monza. Nel 2007 iniziò a frequentare il Liceo scientifico Don Gnocchi di Carate Brianza.

Appassionato di sport e di montagna, negli anni delle scuole superiori maturò un cammino di fede sempre più consapevole, anche attraverso l'esperienza di Gioventù studentesca, realtà del movimento di Comunione e Liberazione. La lettura quotidiana della Bibbia e l'impegno nella vita ecclesiale e nella solidarietà segnarono profondamente il suo percorso, come spiega la Diocesi in una nota ripercorrendo la vita del giovane.

Il 5 novembre 2011, mentre stava andando a scuola, perse la vita in un incidente stradale. La notte prima, sul muro vicino al letto, aveva scritto: "Perché cercate tra i morti colui che è vivo?".

I funerali sono stati celebrati il 7 novembre nel Duomo di Monza e poi il suo feretro è stato trasferito a Casarza Ligure, nella cappella di famiglia nel cimitero locale.

Dall'anno seguente fino ad oggi, il primo di novembre si fa sua memoria con un pellegrinaggio al Santuario di Nostra Signora di Montallegro (Diocesi di Chiavari) e qualche giorno dopo nel Duomo di Monza: ciò che meraviglia, spiega la Diocesi, è la partecipazione, in costante crescita, di centinaia e centinaia di persone, specialmente di giovani, provenienti da realtà ed appartenenze ecclesiali diverse. Il cardinale Angelo Scola, arcivescovo emerito di Milano, in una meditazione tenuta in occasione degli esercizi spirituali di Avvento, predicati ai giovani della sua Diocesi il 16 novembre 2011, lo ha proposto come esempio di vita cristiana.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.