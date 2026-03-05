Benvenuti in Liguria torna mercoledì da Lucinasco con i segreti delle olive e mestieri originali
di Gilberto Volpara
Appuntamento mercoledì 11 marzo ore 20.30 su Telenord e telenord.it
Dopo la pausa di questa settimana, per lasciare spazio alla cronaca di Sampdoria - Juve Stabia, Benvenuti in Liguria torna protagonista del mercoledì sera di Telenord.
Appuntamento l'11 marzo dalle 20.30 con un itinerario tra Pontedassio e Lucinasco alla scoperta della bontà e di paesaggi unici. Nel corso del percorso, le ricette di antichi biscotti, ma anche la storia dell'ex assessore regionale, Renata Briano, oggi, food blogger di successo innamorata dell'entroterra imperiese.
Insieme al Cucinosofo Sergio Rossi, il raffronto tra realtà dell'ulivo taggiasco microscopiche con quelle giganti che commercializzazano dal territorio ponentino con l'intero mondo. Lì, scoperte davvero originali come il controllo qualità delle olive in salamoia che finiscono in 8 milioni annui di barattoli: al tempo dell'intelligenza artificiale, il controllo di consistenza e cromatura adeguata è affidata ancora all'uomo (vedi foto).
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Esclusiva TN: iniziati i lavori di ripristino dei pannelli fonoassorbenti sulla A12. Sospiro di sollievo a Quezzi
05/03/2026
di Carlotta Nicoletti