Riaperta in anticipo l’uscita di Chiavari sulla A12: conclusi i lavori alle barriere di sicurezza

Si sono conclusi in anticipo rispetto al cronoprogramma i lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza allo svincolo di Chiavari, sull’autostrada A12 Genova–Sestri Levante. Per questo motivo, questa mattina alle ore 6:00 è stata riaperta l’uscita della stazione di Chiavari, chiusa dal 20 gennaio scorso per consentire l’esecuzione degli interventi.

Le operazioni hanno riguardato circa 150 metri di barriere e hanno visto impegnati 15 operai con il supporto di 6 mezzi di cantiere.

Le attività allo svincolo proseguiranno con ulteriori cantierizzazioni, mantenendo comunque la piena operatività della stazione di Chiavari, sia in entrata sia in uscita, fino alla conclusione degli interventi prevista entro la fine di settembre.

