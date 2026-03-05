Esclusiva TN: iniziati i lavori di ripristino dei pannelli fonoassorbenti sulla A12. Sospiro di sollievo a Quezzi

Dopo sei anni iniziano finalmente i lavori per ripristinare i pannelli fonoassorbenti sull'autostrada A12. L'anticipazione, avuta in esclusiva da Telenord, suona come un sospiro di sollievo per i condomini dei 38 appartamenti di via Fontanarossa 10, che sono stati blindati in casa per sei anni con rumori insostenibili. Il cantiere è stato aperto e i lavori, ufficialmente partiti, termineranno entro tre mesi.

Le barriere antirumore erano state rimosse tra il 2019 e il 2020, dopo il crollo del ponte Morandi, su ordine della Procura della Repubblica di Genova, a seguito di inchieste che ne avevano accertato l'irregolarità e la potenziale pericolosità.

