Archivio storico di Piaggio Aero ceduto alla Soprintendenza. Fim Cisl Liguria: "Non comprendiamo la scelta"

“Siamo rimasti sorpresi e stupiti dalla notizia che nella fasi della vendita dei complessi aziendali di Piaggio Aerospace alla Società Baykar, avvenuto a luglio 2026, non sarebbe stato inserito l’Archivio Storico di Piaggio che i Commissari Straordinari avrebbero venduto in trattativa separata alla Soprintendenza alle Belle Arti ma il problema non è questo ma un altro”, spiega la Fim Cisl Liguria in una nota: “Ora tutto questo patrimonio storico fatto di modelli, disegni, foto, filmati e documenti che illustrano la storia degli Stabilimenti dalle origini ad oggi rischia di essere portata via dallo Stabilimento di Villanova d’Albenga per essere trasferito chissà dove. I modelli in legno dei progetti sviluppati negli anni inseriti nella teca all’ingresso della palazzina saranno tolti e trasferiti in qualche magazzino. Come Fim Cisl Liguria crediamo che questo patrimonio appartenga ai lavoratori di ieri, oggi e domani e deve essere mantenuto all’interno dello stabilimento per essere reso visibile alle presenti e future generazioni che possano prendere spunto e orgoglio da quanto fatto da chi li ha preceduti. Credo che il compito di una Soprintendenza non sia solo quello di acquisire ma anche e sopratutto di collaborare con idee e progetti alla valorizzazione insieme a Regione Liguria e Comune di Villanova d’Albenga per realizzare un Museo esposto al pubblico in spazi adeguati rappresentando anche un valore aggiunto per il territorio”, conclude il sindacato.

